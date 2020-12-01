Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
“Финансовое состояние нереформированной компании” Укрзализныця “остается критическим”, – говорится в отчете.
В Евросоюзе отметили, что в Украине до сих пор не приняты ключевые законопроекты в сфере транспорта. Речь идет о законодательном регулировании сферы железнодорожного и внутреннего водного транспорта, мультимодальных перевозок и опасных грузов.
Также в отчете говорится, что Украина не утвердила план реализации Национальной транспортной стратегии. Отмечается неурегулированность сферы реформирования инфраструктурных проектов, важных для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.
- Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко в марте 2020 года задекларировал более 300 тысяч гривен вознаграждения за работу.
- Руководство АО “Укрзализныця” вместо ремонта дизельных поездов закупило два лимузины Audi А8 Long по 4,5 млн грн каждый.
- Член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко не смог ответить на вопрос, какой ширины колея украинской железной дороги.