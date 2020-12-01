Европейский союз заявил, что Украина до сих пор не приняла ряд важных законопроектов в сфере транспорта. В частности, в ЕС отметили "критическое" финансовое состояние "Укрзализныци".

Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Финансовое состояние нереформированной компании” Укрзализныця “остается критическим”, – говорится в отчете.

В Евросоюзе отметили, что в Украине до сих пор не приняты ключевые законопроекты в сфере транспорта. Речь идет о законодательном регулировании сферы железнодорожного и внутреннего водного транспорта, мультимодальных перевозок и опасных грузов.

Также в отчете говорится, что Украина не утвердила план реализации Национальной транспортной стратегии. Отмечается неурегулированность сферы реформирования инфраструктурных проектов, важных для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.