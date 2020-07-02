Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя финансового комитета, нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк.

“Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ. 16 “за”, – написал он.

Железняк уточнил, что депутаты от “Голоса” не голосовали за это решение, так как не услышали, кто именно оказывал на Смолия системное политическое давление.

Самого главы Национального банка на заседании комитета не было.

В пресс-службе “Голоса” уточнили, что за проект постановления об увольнении Смолия голосовали в основном нардепы от “Слуги народа”.

По данным “Голоса”, сейчас рассматривается возможность провести внеочередное заседание Верховной Рады уже завтра – чтобы рассмотреть кадровые вопросы.

Нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что “ЕС” на заседании комитета также не поддержала постановление.

Как известно, накануне Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине“, – подчеркнул Смолий.

Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания Парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.

Как известно, Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).

В мае 2017 года Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года.