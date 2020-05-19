Финансовый скандал в «Нацкорпусе»: схема или тысячи преданных партийцев?

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на общественное движение “Чесно”.

Ранее украинский общественный и политический деятель, активный участник Революции Достоинства, доброволец батальона “АЗОВ” Назарий Кравченко после скандала с избиением из-за поддержки активиста Сергея Стерненко рассказал о схеме финансирования партии “Национальный корпус”.

По его словам, активистам политсилы выдавали деньги неизвестного происхождения, а те вносили их на счета партии.

Как рассказал Кравченко, экс-нардеп Андрей Белецкий, а также Сергей Коротких, известный в СМИ как Боцман, и Михаил Иванчук, известный как Булат, находили средства для финансирования партии, а сам Кравченко готовил приказы, организовывал логистику, чтобы руководители ячеек получили эти деньги и через своих знакомых и родственников внесли их на счет партии “Национальный корпус”.

Кравченко в комментарии “Честно” утверждает, что актив “Нацкорпуса” переводили на счета партии не собственные средства.

“Они (представители региональных ячеек, – ред.) приезжали на “АТЭК” (на территории завода “АТЭК” ранее была тренировочная база “Азова”, офис “Гражданского корпуса”, – ред), получали их в кассе под расписку, а затем давали документы, чтобы активисты внесли их на баланс партии … Там большие суммы”, – объяснил он.

На центральные счета с 2017 года партия “Нацкорпус” получила более 8200 взносов от 2109 человек и 7 компаний на общую сумму 18,6 миллиона гривен.

Судя по официальной финотчетности, “Нацкорпус” является одной из самых популярных партий у доноров, уступая только ЕС / БПП, “Батькивщине” и “Силе людей”. Для сравнения: “слуг народа” с момента ее создания профинансировали менее 100 человек. При этом “Нацкорпус”, в отличие от упомянутых выше партий, самостоятельно участия в избирательных кампаниях 2019 не брал.

Львиная доля средств поступила от доноров из регионов, что по крайней мере не противоречит словам Кравченко.

“Я готовил приказ и объявлял как руководитель штаба. Но я не касался денег. Поручение давалось главе ячейки, который на зарплате, который нес материальную ответственность … Они в финансовом отделе получали (деньги, – ред.) и в финансовом отделе отчитывались. Комната, где есть куча людей, которые это все проверяли и все это принимали”, – рассказывает Кравченко.

Если не вся сумма, которую накануне раздали лидерам ячеек, попадала на счета партии, тогда привлекался Кравченко.

“Я обычно присоединялся, когда они не справлялись и надо было узнать, что там и как там. От финансовой службы мне поступал список, там у кого долг. Я тогда просил оргреферентуру узнать, что там, как у них дела”, – добавляет экс-нацкорпусовец.

Речь идет о том, что в определенное время представители организаций получали конкретные суммы средств, которые нужно было завести на счета партии. Это означает, что в финансовых отчетах можно проследить моменты стремительной и синхронной активизации взносов из разных регионов. И в отчетах это прослеживается. Ежемесячно “Нацкорпусу” средства переводили 100-200 человек, однако время от времени этот показатель возрастал до 500-600 доноров.

При этом увеличение общей месячной суммы взносов вообще не коррелирует с ростом количества доноров. Например, в апреле 2017 партия за месяц собрала 677 000 гривен от 558 доноров, в ноябре 2018-го – 1,7 миллиона от 582 человек. Пик поступлений пришелся на май 2019 года, когда политсила течение месяца собрала 3,1 миллиона от 578 человек. То есть, если общие объемы поступлений росли постоянно, то месячное количество доноров изменялась незначительно. Здесь речь идет не столько о размерах взносов, как о согласованности поведения сотен людей, которые каждые 2-3 месяца синхронно активизировались и вносили каждый раз рекордные для партии суммы средств.

По его словам, это происходило по инициативе центральной финансовой службы партии, которая раздавала представителям организаций определенные средства, которые нужно было завести на счета через местный партактив и родственников. За это процесс в регионах отвечали руководители партячеек.

Кравченко, хотя и был одним из лидеров партии и участвовал в схеме финансирования, уверяет, что происхождение этих денег ему не известно.

“Когда я начал интересоваться (происхождением средств, – ред.), я вышел из” Национального корпуса “. Этим занимались только три человека: Андрей (Белецкий), Булат (Михаил Иванчук) и Боцман (Сергей Коротких)”, – рассказывает Кравченко.

Андрей Белецкий признает наличие конфликта с Кравченко, но его заявления трактует как “внутренний конфликт” и объясняет оскорблением после “мужского разговора”.

“Это, скажем так, никоим образом не политический конфликт, а такой ветеранский, который касается как минимум “азовских” понятий чести. Он сейчас после мужского разговора, абсолютно честного и откровенного, находится в положении обиженного человека и обливает грязью всех товарищей вокруг. Это заявление обиженного человека, который сейчас работает на конторки, которым говорится о том, чтобы дискредитировать нас. Кравченко вывешивал свою физиономию с Стерненком и Филимоновым, и прекрасно видно, что эти люди не клятые не мятые … “, – говорит лидер “Нацкорпуса”.

Впрочем, Кравченко рассказал детали схемы – о привлечении к финансированию политсилы родственников лидеров региональных партийных структур. Этот тезис имеет отражение и в Финотчете партии.

Например, основными донорами “Национального корпуса” из Николаева есть семья Янтаря. Денис Янтарь, руководитель местной ячейки “Нацкорпуса”, перечислил партии более 25 000 гривен. Еще почти 55 000 он пожертвовал Николаевской ячейке “Нацкорпуса”. Присоединились к финансированию политсилы и его родители, которые перевели на центральный счет партии более 70 000 гривен.

Эту схему отрицает как руководство партии, так и сами доноры, с которыми мы общались.

Белецкий в комментарии “Честно” утверждает, что активность ячеек обусловлена ​​организационной структурой и личными контактами с регионами.

“Это 99% члены партии. Мы системная структура: у меня есть очень простая система районов, десятников и так далее. Мы приносим свой военный опыт и опыт дисциплины в партийной деятельности, в том числе в этом плане. Вообще, мне несложно и до 5000 человек, если возникнет необходимость, донести за 24 часа необходимость помочь партии. Поэтому и такая синхронность. У меня есть система живого общения лидеров из городов, районов и т.д. со своими партийцами”, – объяснил он.

Сами доноры тоже уверяют, что давали партии собственные средства. Но все комментарии были получены уже после того, как конфликт стал публичным и стало известно в СМИ.

“Я член политической партии “Национальный корпус”, поэтому плачу членские взносы. Я платил членские взносы из собственных средств – все, что могу прокомментировать”, – говорит Любомир Роман, один из доноров партии из Львовской области, который в течение 2017-2019 годов прислал партии 9380 гривен (10 платежей).

Синхронность взносов прослеживается как на макроуровне при одновременном росте активности доноров из разных регионов, так и на микроуровне, когда десятки людей из одного региона в то же время перечисляли идентичны суммы в одинаково.

Это полностью противоречит тезису доноров партии о том, что взносы являются добровольными и нефиксированными.

Показательным примером являются взносы львовских партийцев “Нацкорпуса”.

Во львовских доноров “Нацкорпуса” есть две модели поведения – коллективная и индивидуальная. Обе чередуются в хронологическом порядке, а иногда и миксуются. Похожими для них типичные суммы взносов – то деньги переводил один человек большим платежом, то их вносили десятки человек одновременно.

В 2017-2019 годах было не менее 5 дней, когда ровно 20 доноров из Львовской области перечисляли ровно по 990 гривен каждый раз на общую сумму 19800 гривен. Статистически, без согласования действий, такие совпадения были бы невозможны.

Львовские доноры также практиковали перечисления 38-39 тысяч гривен в день. В одном случае такую ​​сумму пересказывали коллективно (39 человек), а еще в 5 случаях – одним платежом. Похоже, тогда, когда планировали завести на счет суммы большие, чем 20 000, реже использовали массовый перерасчет средств и чаще индивидуален.

Доноры из многих других городов демонстрировали смешанную модель, когда в один день коллективно перечисляли идентичны суммы среднего размера и один или несколько больших платежей. Скажем, харьковские доноры практиковали одновременное перечисление по 2475, 999,6 и 4947,47 грн. В эти же дни некоторые люди переводили сразу по 15 тыс. В остальные дни доноры массово совершали мелкие взносы, например по 20 гривен, но они не представляют ощутимой части поступлений партии.

“Честно” отмечает, что синхронность в поступлениях по меньшей мере ставит под сомнение тезис лидера партии Белецкого о добровольности взносов. Также это, вероятно, свидетельствует либо о просьбе перевести конкретную сумму средств, или о том, что сторонники “Нацкорпуса” эту конкретную сумму получали от кого-то и осуществляли взнос от своего имени. Правдоподобным является и вариант, что не все доноры перечисляли деньги самостоятельно, а кто-то это делал за них.

Окончательно доказать наличие или отсутствие в “Нацкорпусе” схемы по финансированию партии достаточно сложно. Есть слова экс-главы партии против слов лояльных к партии активистов-доноров и нынешнего руководителя партии. Однако, по меньшей мере на статистическом уровне имеются признаки того, что централизованная схема по финансированию “Нацкорпуса” таки существует (она прослеживается все годы существования “Нацкорпуса”).

Напомним, 8 мая представители “Национального корпуса” избили автора проекта “Вещественное доказательство” Назария Кравченко и добровольцев полка “Азов” Сергея Филимонова за то, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненка.