Про це повідомили у пресслужбі АМКУ.

У січні 2021 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на будівництво нового аеродрому в Дніпрі передбачено виділення 1,4 млрд гривень. Там хочуть зробити новий перон, злітно-посадкову смугу, доріжки, термінал тощо. Роботи розпочалися у 2020 році і продовжуються цьогоріч.

Тепер Антимонопольний комітет України припинив надання згаданої допомоги. Причиною стало те, що Мінінфраструктури всупереч Закону “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” і попри неодноразові нагадування АМКУ не повідомило про намір виділити аеропорту ці гроші. Через це АМКУ не може провести оцінку та проконтролювати виділення допомоги.

Отримувачами цієї допомоги є “Укрінфрапроект”, ДП “Фінансування інфраструктурних проектів” та ТОВ “МА “Дніпропетровськ”, які не обиралися за конкурентною процедурою.

“Не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов. Відтак у Комітету є підстави вважати, що дана фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні”, — зауважує АМКУ.

Наразі АМКУ проводить перевірку можливої незаконності надання державної допомоги. На цей час і до прийняття рішення про допустимість цієї допомоги її надання припинено.

Зауважимо, що цей аеропорт (ТОВ “МА “Дніпропетровськ”) є власністю компанії “Дніпроавіа”, що входить до групи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова “Приват”.