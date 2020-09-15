Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Офиса Президента Владимира Зеленского на 39 % в 2021 году.

Об этом свидетельствует проект закона о Государственном Бюджете.

В частности, согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса Президента обойдется украинцам в 1269,1 миллионов гривен.

В этом году на обслуживание ОПУ потратили 909 058,7 миллиона гривен. Таким образом, финансирование Офиса Зеленского планируется увеличь на 39 %.