Об этом свидетельствует проект закона о Государственном Бюджете.
В частности, согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса Президента обойдется украинцам в 1269,1 миллионов гривен.
В этом году на обслуживание ОПУ потратили 909 058,7 миллиона гривен. Таким образом, финансирование Офиса Зеленского планируется увеличь на 39 %.
- Кабинет Министров Украины на заседании одобрил проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2021 год”.
- Народные депутаты намерены рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на этой неделе.