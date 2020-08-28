С 28 августа финская граница закрыта для украинских рабочих, которые приедут собирать ягоды. Запрет на въезд связан со вспышкой коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Yle.

Распоряжение об ограничении на въезд для некоторых категорий рабочих ввел Государственный совет Финляндии.

Запрет касается граждан тех стран, которые не входят в ЕС и где негативная эпидемиологическая ситуация.

Для украинцев граница будет закрыта до 18 сентября.

Важно отметить, что изменение не коснется граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

Иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.