Об этом сообщает Yle.
Распоряжение об ограничении на въезд для некоторых категорий рабочих ввел Государственный совет Финляндии.
Запрет касается граждан тех стран, которые не входят в ЕС и где негативная эпидемиологическая ситуация.
Для украинцев граница будет закрыта до 18 сентября.
Важно отметить, что изменение не коснется граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.
Иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.
- 24 июля власти Финляндии приняли решение вернуть пограничный контроль для путешественников, прибывающих из таких стран, как Австрия, Швейцария и Словения. Они обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.