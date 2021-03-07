Финляндия отложит муниципальные выборы, которые должны пройти в апреле, до середины июня, поскольку рост числа случаев заражения COVID-19 вызывает опасения по поводу низкой явки и возможного всплеска инфекций после дня голосования.

Об этом заявила министр юстиции страны Анна-Майя Хенрикссон, сообщает Reuters.

Финляндия входит в число европейских стран, наименее затронутых пандемией, но власти настороже из-за недавнего увеличения случаев заболевания и появления новых штаммов, особенно в столице Хельсинки и ее окрестностях.

Муниципальные выборы, намеченные на 18 апреля, теперь состоятся 13 июня.

Министр юстиции также предупредила, что легитимность голосования может быть поставлена ​​под угрозу, если явка будет слишком низкой.

“Риск провала выборов слишком велик”, – заявила она на пресс-конференции.

В Финляндии 309 муниципалитетов находятся в ведении советов, которые облагают налогом резидентов и регулируют основные услуги – такие, как здравоохранение и образование.

Девять из 10 партий, находящихся в настоящее время в финском парламенте, высказались за отсрочку местных выборов. Единственные, кто поддержал проведение голосования в назначенный срок в апреле – правая антиевропейская партия “Истинные финны”.

В Финляндии зарегистрировано 61 552 случая коронавируса и 767 смертей. На сегодняшний день госпитализированы 239 человек.