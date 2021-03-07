Об этом заявила министр юстиции страны Анна-Майя Хенрикссон, сообщает Reuters.
Финляндия входит в число европейских стран, наименее затронутых пандемией, но власти настороже из-за недавнего увеличения случаев заболевания и появления новых штаммов, особенно в столице Хельсинки и ее окрестностях.
Муниципальные выборы, намеченные на 18 апреля, теперь состоятся 13 июня.
Министр юстиции также предупредила, что легитимность голосования может быть поставлена под угрозу, если явка будет слишком низкой.
“Риск провала выборов слишком велик”, – заявила она на пресс-конференции.
В Финляндии 309 муниципалитетов находятся в ведении советов, которые облагают налогом резидентов и регулируют основные услуги – такие, как здравоохранение и образование.
Девять из 10 партий, находящихся в настоящее время в финском парламенте, высказались за отсрочку местных выборов. Единственные, кто поддержал проведение голосования в назначенный срок в апреле – правая антиевропейская партия “Истинные финны”.
В Финляндии зарегистрировано 61 552 случая коронавируса и 767 смертей. На сегодняшний день госпитализированы 239 человек.
- Ранее сообщалось, что в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, получивший название Fin-796H.