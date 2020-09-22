Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии.
Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что Финляндия рассмотрит возможность проведения масштабных военных учений позже, в течение этого десятилетия.
“Международные учения очень важны, однако в этой ситуации еще важнее, чтобы коронавирус был под контролем”, – заявил он.
В учениях ARCTIC LOC должны были участвовать 20 тысяч солдат из 13 стран. Вместо этого пройдут национальные учения с участием 15 тысяч солдат.
- Ранее сообщалось, что 21 сентября Россия начала стратегические командно-штабные учения “Кавказ-2020”, которые пройдут возле украинских границ.