В правительстве Финляндии решили отменить масштабные военные учения ARCTIC LOC из-за пандемии COVID -19. Они были запланированы на лето 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что Финляндия рассмотрит возможность проведения масштабных военных учений позже, в течение этого десятилетия.

“Международные учения очень важны, однако в этой ситуации еще важнее, чтобы коронавирус был под контролем”, – заявил он.

В учениях ARCTIC LOC должны были участвовать 20 тысяч солдат из 13 стран. Вместо этого пройдут национальные учения с участием 15 тысяч солдат.