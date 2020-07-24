Власти Финляндии приняли решение вернуть пограничный контроль для путешественников, прибывающих из таких стран, как Австрия, Швейцария и Словения. Они обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщает местное издание Yle.

В Финляндии пояснили такое решение тем, что в конкретно этих странах в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Кроме указанных выше стран, пограничный контроль сохраняется для приезжих из Швеции, Польши, Чехии, Франции, Люксембурга, Великобритании, Испании и Португалии.

Несмотря на частичное ужесточение, Финляндия сняла ограничения на путешествия из девяти стран, которые не входящих в Шенген – из Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Туниса, Уругвая, Руанды, Таиланда и Новой Зеландии.

Согласно политике Финляндии, ограничения могут быть сняты, если за последние 14 дней на 100 тысяч человек было обнаружено менее восьми случаев коронавируса.