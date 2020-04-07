Об этом пишет международное агентство Reuters.
Кроме того, в Финляндии обеспокоены либеральным подходом к сдерживанию эпидемии в соседней Швеции. Финское правительство опасается, люди, которые приезжают из Швеции, могут ускорить темпы распространения коронавируса.
“Цель правительства состоит в том, чтобы еще больше сократить передвижение в пригородной зоне через границы со Швецией и Норвегией”, – говорится в заявлении правительства Финляндии.
Кроме того, люди, которые посещали Швецию и Норвегию, вернувшись домой, должны оставаться на карантине.
В Финляндии во вторник зарегистрировано 2176 подтвержденных случая COVID-19б 27 смертельных случаев, в то время как число заражений в соседней Швеции составило 7 206 и 477 смертельных случаев.
- Напомним, Дания заявила о постепенном ослаблении мер карантина в связи с пандемией коронавируса.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.