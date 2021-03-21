Финляндия четвертый раз заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира.

Об этом свидетельствует “Всемирный отчет счастья-2021” (World Happiness Report 2021).

Специалисты, составляющие “Всемирный отчет счастья”, в этом году столкнулись с уникальной проблемой – им пришлось выяснить, какое влияние пандемия оказала на субъективное благополучие и наоборот. Из всех факторов, обычно поддерживающих счастье, наиболее важными были доверие людей друг к другу и доверие к своим правительствам.

“Нам нужно срочно извлечь уроки из COVID-19. Пандемия напоминает нам о наших глобальных экологических угрозах, насущной необходимости сотрудничества и трудностях налаживания взаимоотношений в каждой стране и во всем мире. “Всемирный отчет счастья-2021″ напоминает нам, что мы должны стремиться к благополучию, а не просто к богатству, которое действительно будет мимолетным, если мы не будем лучше решать проблемы устойчивого развития”, – говорит американский экономист и педагог Джеффри Сакс.

Специалисты опросили людей в 149 странах и попросили оценить свое ощущение счастья.

В пятерку “самых счастливых” стран вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия. Список возглавила Финляндия.

Украина в этом году поднялась на 13 позиций по сравнению с 2020 годом и заняла сто десятое место.

Самыми “несчастными” оказались Афганистан, Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.