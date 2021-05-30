У п'ятницю поліція Фінляндії оголосила, що почала розслідування питання про те, чи оплачувалися сніданки прем'єрки Санни Марін за рахунок грошей платників податків.

Про це повідомляє агентство AFP.

Фінський таблоїд Iltalehti повідомив, що Санна Марін вимагала повернути близько 300 євро на місяць за сніданки своєї сім’ї, проживаючи в своїй офіційній резиденції Кесаранта.

35-річна очільниця уряду наполягала на тому, що ця пільга була надана її попередниками.

“Як прем’єр-міністр я не просила про цю пільгу і не брала участі в її прийнятті”, – написала Марін у Twitter.

Експерти з правових питань припустили, що використання грошей платників податків для оплати ранкової трапези прем’єрки може фактично суперечити фінському законодавству.

У п’ятницю поліція оголосила про досудове розслідування можливого правопорушення на державній службі.