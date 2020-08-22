Соответствующие сообщения опубликованы на Facebook-странице посольства Украины в Финляндской Республике и Исландии.
Изначально в посольстве обратились к Yle и указали на ошибку в карте.
“Посольство обращает внимание на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, в составе России. Требуем изменить карту”, – отмечалось в сообщении.
Спустя некоторое время в посольстве сообщили, что карту оперативно исправили.
“Спасибо Yle Uutiset за оперативную реакцию и исправление Крыма на карте как неотъемлемой части Украины. Мы надеемся, что в будущем такой досадной ошибки удастся избежать”, – подчеркнули в диппредставительстве.
В пресс-службе Yle также проинформировали, что исправили карту.
“Ошибка на карте, на которой Крым отмечен тем же цветом, что и Россия. На самом деле РФ аннексировала Крым, принадлежащий Украине, на основании референдума, который Генеральная ассамблея ООН признала незаконным. В Финляндии правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности признал крымский референдум неконституционным и незаконным”, – говорится в сообщении.
- Ранее испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса COVID-19 в мире, на которой аннексированный Крым обозначен как часть РФ.
- Французская газета Le Monde также помечала Крым как часть РФ на карте COVID-19.