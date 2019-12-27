В Центре технических исследований Финляндии и Технологическом университете Лаппеенранта (LUT), что в Финляндии, создали стартап Solar Foods, производящий еду из воздуха и электричества.

Об этом сказано на сайте проекта.

Технология Solar Foods заключается в том, что электричество разбивает молекулы пара воды, вследствие чего образуется водород. После этого углекислый газ становится источником углерода, а вместе результаты этой реакции позволяют размножаться бактериям, полученным из почвы — в итоге получается вещество, насыщенное белками, жирами и углеводами.

Первыми такую идею изложили представители NASA.

На сегодняшний день стартап участвует в программе Европейского космического агентства Business Incubation Program.

Цель исследователей – найти способ создания еды в космическом пространстве.

Производство получило название Solein. Исследователи из Solar Foods отметили, что создание еды новым способом можно сравнить с реакциями, которые происходят во время использования дрожжей и кисломолочных бактерий.

Кроме этого, в Solein используют возобновляемую электроэнергию.

Пока что в Solar Foods не производят еду, но продолжают работать на экспериментальной стадии производства. Их главная задача – производство пищевого порошка с высоким содержанием белка (Solein).

В сутки исследователи производят килограмм такого порошка. На вид и вкус он максимально напоминает пшеничную муку.

Такой порошок содержит 50-60% белка, остальное — жиры (5-10%) и углеводы (20-25%). Килограмм такого вещества способен обеспечить 7 – 10 людям их суточную норму белка.

Продукт Solein можно употреблять в пищу тремя способами: как белковую добавку, например, к хлебу; в качестве ингредиента для вегетарианских продуктов; или как источник аминокислот, необходимых для создания искусственных мясных продуктов.

Стоимость такого порошка – 8 – 11 долларов за килограмм.

Стартап активно развивается с марта 2018 года, когда предприятие получило 2,3 миллиона долларов на открытие фабрики в Хельсинки.