Об этом пишет Yle.

Отмечается, что это первая финская традиция, которая отмечена отделом ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Теперь Финляндия будет отвечать за сохранение банной традиции.

На данный момент в Финляндии насчитывается около 3,2 миллиона саун на более чем 5 миллионов жителей.

В ЮНЕСКО отметили, что сауны в Финляндии – это неотъемлемая часть жизни большинства финского населения.

“В сауне люди очищают свое тело и разум и обретают чувство внутреннего покоя. Традиционно сауна считалась священным местом – “церковью природы”, – добавили в ЮНЕСКО.