Об этом пишет Yle.
Отмечается, что это первая финская традиция, которая отмечена отделом ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Теперь Финляндия будет отвечать за сохранение банной традиции.
На данный момент в Финляндии насчитывается около 3,2 миллиона саун на более чем 5 миллионов жителей.
В ЮНЕСКО отметили, что сауны в Финляндии – это неотъемлемая часть жизни большинства финского населения.
“В сауне люди очищают свое тело и разум и обретают чувство внутреннего покоя. Традиционно сауна считалась священным местом – “церковью природы”, – добавили в ЮНЕСКО.
- Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным агентством по развитию туризма предлагает развивать Чернобыльскую зону отчуждения и внести отдельные ее объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.