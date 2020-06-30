Служба автомобильных дорог в Николаевской области подписала два договора со строительной фирмой на содержание дорог государственного значения стоимостью 65 590 000 гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

Уточняется, что оба тендера фирма “Николаевавтодор” разыграла с ООО “София-Гранит”. Скидки составляют 0,3%. При этом к ауцкиону не были допущены ООО “Містдорбуд”, “Юг Строй Компані” и “Березівкаагрошляхбуд”.

Сообщается, что ЧП “Строительная фирма “Николаевавтодор” принадлежит депутату городского совета Николаева Сергею Шульгачу и его жене.

Ранее ероятным сговором этой фирмы с КП “Эксплуатационное линейное управление автодорог” на нескольких закупках интересовался антимонопольный комитет. В результате в 2018 году предприятие было оштрафовано на 272 тысячи гривен.

В свою очередь собственником фирмы “София-Гранит” до парламентских выборов являлся народный депутат от фракции “Слуги народа” Игорь Негулевский. Сейчас фирмой руководит его доверенное лицо.