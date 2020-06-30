Об этом сообщается в системе “Прозорро”.
Уточняется, что оба тендера фирма “Николаевавтодор” разыграла с ООО “София-Гранит”. Скидки составляют 0,3%. При этом к ауцкиону не были допущены ООО “Містдорбуд”, “Юг Строй Компані” и “Березівкаагрошляхбуд”.
Сообщается, что ЧП “Строительная фирма “Николаевавтодор” принадлежит депутату городского совета Николаева Сергею Шульгачу и его жене.
Ранее ероятным сговором этой фирмы с КП “Эксплуатационное линейное управление автодорог” на нескольких закупках интересовался антимонопольный комитет. В результате в 2018 году предприятие было оштрафовано на 272 тысячи гривен.
В свою очередь собственником фирмы “София-Гранит” до парламентских выборов являлся народный депутат от фракции “Слуги народа” Игорь Негулевский. Сейчас фирмой руководит его доверенное лицо.
- Руководитель Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко пытался добиться увольнения главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) Александра Кубракова.