Государственная фискальная служба уличила предприятие, которое неоднократно становилось победителем публичных торгов в программе "Большого строительства", в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-центре ГФС.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Киеве установили, что с целью искусственного завышения стоимости работ и получения откатов предприятие проводило операции, отражая оплату товаров и работ другому обществу, связанному с субъектами хозяйственной деятельности, определенными как “рисковые”.

“Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства, формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен“, — информируют в ДФС.

Работники службы провели обыски, в результате которых изъяли тендерную документацию и другие документы, свидетельствующие о хищении бюджетных средств, а также более 6 млн гривен наличных.

ДФС не сообщает название предприятия, но отмечает, что оно неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе “Большое строительство”.

Напомним, проект “Большое строительство” — это программа президента Владимира Зеленского по развитию инфраструктуры страны. Речь идет о построении дорог, школ, детсадов, стадионов и т.д. Строительство дорог в рамках программы началось 1 марта 2020.

В декабре 2020 года Офис президента заявил, что, согласно опросам, 93% украинцев положительно оценивают “Большое строительство”. Затем фонд “Демократические инициативы” им. И. Кучерива обвинил Офис в манипулировании их социологическим данным, поскольку положительно программу оценили 10,5%, а не 93%.