Об этом сообщили в пресс-центре ГФС.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Киеве установили, что с целью искусственного завышения стоимости работ и получения откатов предприятие проводило операции, отражая оплату товаров и работ другому обществу, связанному с субъектами хозяйственной деятельности, определенными как “рисковые”.
“Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства, формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен“, — информируют в ДФС.
Работники службы провели обыски, в результате которых изъяли тендерную документацию и другие документы, свидетельствующие о хищении бюджетных средств, а также более 6 млн гривен наличных.
ДФС не сообщает название предприятия, но отмечает, что оно неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе “Большое строительство”.
Напомним, проект “Большое строительство” — это программа президента Владимира Зеленского по развитию инфраструктуры страны. Речь идет о построении дорог, школ, детсадов, стадионов и т.д. Строительство дорог в рамках программы началось 1 марта 2020.
В декабре 2020 года Офис президента заявил, что, согласно опросам, 93% украинцев положительно оценивают “Большое строительство”. Затем фонд “Демократические инициативы” им. И. Кучерива обвинил Офис в манипулировании их социологическим данным, поскольку положительно программу оценили 10,5%, а не 93%.
- В ноябре основательница “Лига антитраста” Агия Загребельского заявила, что для компенсаций украинскому ресторанному бизнесу за месячный карантин выходного дня хватило бы 10% “коррупционной ренты” из проекта Владимира Зеленского “Большое строительство”.
- В том же месяце Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законности при строительстве дорог в рамках программы “Большое строительство”.
- В марте 2021 года народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий заявил, что на “Большое строительство” дорог в 2020 году потратили в три раза больше, чем в 2018 году.