Об этом сообщается на сайте Fitch.

“Обновление рейтинга следует за пересмотром прогноза по РДЭ Украины и отражает наше мнение о сокращении ликвидности “Укрзализныци”, которая не покрывает обслуживание долга в полном объеме в 2020 году, а также негативное воздействие пандемии коронавируса на экономику страны.

Fitch подчеркивает, что основными операциями “Укрзализныци” являются внутренние грузоперевозки.

Существенные изменения в пунктах доходов и затрат происходят по всему сектору и могут ухудшиться в ближайшие месяцы, поскольку экономическая активность страдает, а государственные ограничения сохраняются или расширяются.

“Рейтинги Fitch носят прогнозный характер, и мы будем следить за развитием событий в секторе на предмет их серьезности и продолжительности”, – говорится в сообщении.

В то же время агентство указывает рейтинг “Укрзализныци” на уровне “b”.

“График погашения долга “Укрзализныци” на 2020 год содержит выплату до 9 млрд 600 000 грн до конца 2020 года, что существенно влияет на уже ослабленную позицию ликвидности. На конец апреля 2020 показатель покрытия ликвидности в компании (доступные невыбранные кредитные линии и не ограничены в использовании денежные средства в запланированных погашений) составил менее 1x “, – отмечают в Fitch.