Covid-19 Украина

обновлено 06.09.2020 в 14:02

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Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировал, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. Однако затем ожидается восстановительный рост, который составит 3,8% и 3,5% соответственно в 2021 и 2022 годах.

Воскресенье, 6 сентября 2020, 14:26

Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно данным, во втором квартале 2020 экономика Украины сократилась на 11,4%.

Fitch прогнозирует, что дефицит расширенного правительства достигнет 6,5% ВВП в 2020 году. Большие дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточено на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение.

Также сообщается, что дефицит расширенного правительства сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.

В Fitch отмечают, что инфляционное давление остается умеренным (2,4% г / г в июле), но ожидается, что инфляция приблизится к целевому показателю НБУ на 5% до конца 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановление внутреннего спроса. Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году.

Общий государственный долг увеличится до 57,4% ВВП (65,1%, включая гарантии) и 60% к 2022 году, с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году. Fitch прогнозирует, что государственный долг Украины стабилизируется на уровне около 60% в 2022-2023 годах.

Теги: Fitch Ratings, економіка, рейтинг

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