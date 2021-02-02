В Сети стал вирусным ролик, на котором фитнес-блогер в день военного переворота в Мьянме сняла якобы видеоурок на фоне бронированных машин с пулеметами.

Видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

На необычных кадрах в столице Нейпьидо женщина, которую зовут Кхинг Хнин Вай, якобы продолжала тренировку, когда позади нее черные внедорожники подъезжали к контрольно-пропускному пункту на дороге, ведущей к комплексу Ассамблеи Союза. В то время как веселая песня, под которую она танцевала, набирала темп, колонна двигалась почти в такт музыке.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021

Ролик получился настолько невероятным, что пользователи соцсетей усомнились в его подлинности. Они указали на тень позади женщины, часть которой исчезает на видео.

Выяснилось, что женщина танцевала на ступеньках кольцевой развязки недалеко от парламента Мьянмы, поэтому тень кажется обрезанной. Местоположение съемки подтвердил и исследователь Bellingcat Эрик Толер, однако было ли оно снято в день самого переворота неизвестно.

Yeah it’s the same. The metal barrier things were probably added in the last couple of years. pic.twitter.com/YvPz9iUaZt — Aric Toler (@AricToler) February 1, 2021

Сама же Кхинг Хнин Вай сообщила, что она уже снимала много видео в этом месте, и что видео было настоящим.