Covid-19 Украина

обновлено 02.06.2020 в 16:02

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Fashion-директор украинского Vogue заявила, что в Украине гражданская война

Юлия Пелипас директор журнала Vogue в Украине, который издаётся на российском языке и подчиняется офису в Москве, написала, что в Украине идёт гражданская война. Позже Пелипас изменила публикацию, указав, что в Украине война, при этом, упустив, что с РФ.

Вторник, 2 июня 2020, 16:34

Об этом Пелипас заявила в своей публикации в Instagram.

“У меня нет слов по поводу того, что происходит в этом мире. Мы являемся свидетелями гражданской войны в моей стране и это были самые болезненные события в нашей жизни. В эти дни я как буд-то сомневаюсь, правильно ли я поступила, дав жизнь двум человеческим созданиям, которые появились на свет, который стал безумным. Мира, любви и терпения всем вам”, – написала Юлия Пелипас.

#Буквы попытались связаться с редакцией журнала. Комментировать позицию Пелипас о том что в Украине идёт гражданская война, комментировать, в издании отказались. Напомним, Пелипас представила обложку журнала с Владимиром Зеленским и его семьёй.

 

  • Владимир Зеленский заверил, что незаконно аннексированный Крым не станет разменной монетой с Россией в вопросе завершения войны на Донбассе.
Теги: агрессия РФ

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