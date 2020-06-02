Fashion-директор украинского Vogue заявила, что в Украине гражданская война

Об этом Пелипас заявила в своей публикации в Instagram.
“У меня нет слов по поводу того, что происходит в этом мире. Мы являемся свидетелями гражданской войны в моей стране и это были самые болезненные события в нашей жизни. В эти дни я как буд-то сомневаюсь, правильно ли я поступила, дав жизнь двум человеческим созданиям, которые появились на свет, который стал безумным. Мира, любви и терпения всем вам”, – написала Юлия Пелипас.
#Буквы попытались связаться с редакцией журнала. Комментировать позицию Пелипас о том что в Украине идёт гражданская война, комментировать, в издании отказались. Напомним, Пелипас представила обложку журнала с Владимиром Зеленским и его семьёй.
- Владимир Зеленский заверил, что незаконно аннексированный Крым не станет разменной монетой с Россией в вопросе завершения войны на Донбассе.