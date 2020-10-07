Об этом сообщает пресс-служба клуба.
“6 октября медицинская служба ФК “Александрия” получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые игроки сдали после матча с” Олимпиком “. Тесты нескольких футболистов оказались положительными”, – говорится в сообщении.
Сейчас команда в полном составе ушла на самоизоляцию.
Тренеры и сотрудники клуба пройдут дополнительное тестирование.
- Вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин (“Реал”, Испания) и Юрий Панькив (“Александрия”) получили положительные результаты тестов на COVID-19 накануне матча со сборной Франции.