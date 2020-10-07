Футбольный клуб Украинской Премьер-лиги "Александрия" всем составом пошел на самоизоляцию из-за положительных ПЦР-тестов двух игроков.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

“6 октября медицинская служба ФК “Александрия” получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые игроки сдали после матча с” Олимпиком “. Тесты нескольких футболистов оказались положительными”, – говорится в сообщении.

Сейчас команда в полном составе ушла на самоизоляцию.

Тренеры и сотрудники клуба пройдут дополнительное тестирование.