Об этом заявил капитан “Шахтера” Андрей Пятов, сообщает пресс-службе клуба.

По словам Пятова, команда следила за новостями, связанными с эвакуацией из Китая граждан Украины. Он поблагодарил компанию SkyUp Airlines, на борту которой была произведена эвакуация, а также сообщил о намерении клуба выделить средства для обеспечения комфортных условий для размещенных в Новых Санжарах украинцев и иностранцев.

“Хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с “Бенфикой”, направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах”, — сообщил он.

Кроме того, Пятов заявил, что клуб готов оказать помощь в эвакуации оставшихся в Китае украинских граждан, в том числе — Анастасии Зинченко, которая не была допущена на борт вместе с собакой и осталась в Ухани.

“Бенфике” решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами”, — сказал он.

Справка. “Шахтёр” — украинский профессиональный футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. С 11 октября 1996 года президентом футбольного клуба “Шахтёр” является Ринат Ахметов — украинский экономист, банкир, предприниматель и миллиардер, в прошлом народный депутат от “Партии регионов” (5 и 6 созыва).