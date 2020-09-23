Информация о нестабильном состоянии здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса не является правдой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

“Телеграм-канал “Легитимный” опубликовал фейк о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Пишут, что состояние нестабильное. Пишут, что информация от врачей. Я нахожусь на постоянной связи с врачами клиники “Шарите”. Состояние Геннадия Адольфовича стабильное. Наблюдается улучшение состояния легких”, – написал Фукс.

Он также обратился к авторам фейка и заявил, что справедливость в любом случае восторжествует.