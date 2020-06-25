Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что рейсы FlixBus будут возобновлены из Киева и Одесса.

В данный момент из украинских городов доступно 6 маршрутов в Европу:

Киев – Житомир – Ровно – Львов – Берлин – Магдебург – Брунсвик – Ганновер – Билефельд – Дортмунд – Эссен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн;

Киев – Житомир – Ровно – Львов – Краков – Дрезден – Лейпциг – Галле – Дессау – Берлин – Росток;

Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гейдельберг – Мангейм – Карлсруэ;

Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Цвикау – Мюнхберг – Нюрнберг – Ингольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт;

Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Краков – Оломоуц – Брно – Прага – Плзень;

Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород – Будапешт – Вена.

Отмечается, что в автобусах необходимо будет соблюдать стандарты безопасности.

В данный момент билеты уже доступны для бронирования через мобильное приложение и на сайте перевозчика.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, с какими странами Украина собирается возобновить авиасообщение в первую очередь. Это, в частности, Азербайджан, Болгария, Грузия, Турция и Кипр.