“За” таке рішення проголосували законодавці в Техасі.
П’ятеро членів Суду комісарів округу Харріс одностайно підтримали резолюцію щодо помилування Флойда. Однак останнє слово в цій справі залишається за губернатором штату, Грегом Ебботом.
“Я думаю, це феноменальна можливість виправити судову помилку в справі Джорджа”, – сказала Тера Браун, його двоюрідна сестра.
Йдеться про випадок в лютому 2004 року. Тоді поліціянт Джеральд Гойнс заарештував Флойда в Х’юстоні (штат Техас). Причина — Флойд продав кокаїн на 10 доларів. Під час розслідування Флойд визнав провину. Його засудили до 10 місяців ув’язнення.
Тепер на лаві підсудних опинився сам Гойнс. Йому пред’явили кілька звинувачень внаслідок рейду в рамках боротьби з наркотиками, коли було вбито двох осіб. Прокурор повідомив, що офіцер збрехав, аби отримати ордер на обшук будинку, де було застрелено подружжя.
Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.
Колишній поліціянт визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві та в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.
Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.
Вирок мають оголосити вже наступного місяця.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Дерека Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах.
- Генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що ексофіцер поліції Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.