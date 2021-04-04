В американском штате Флориде объявлено чрезвычайное положение после утечки из большого резервуара токсичных сточных вод в заливе Тампа.

Об этом сообщает британская телерадикомпания BBC.

Местные власти издали приказ эвакуировать жителей более 300 домов в этом районе, а автомагистраль возле водохранилища Пайни-Пойнт перекрыли.

Жителям было отправлено текстовое сообщение с требованием немедленно покинуть дома.

Официальные лица заявили, что водохранилище площадью 77 акров (31 гектар) содержит миллионы галлонов воды, содержащей фосфор и азот, из старого фосфатного завода.

Пруд, в котором была обнаружена утечка, находится в куче фосфогипса, радиоактивных отходов производства удобрений.

Вода содержит небольшое количество естественного радия и урана, а трубы также могут выделять газ радон.

Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, заделав отверстие камнями и другими материалами, не увенчались успехом.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в субботу.

Глава округа Ламанти Скотт Хоупс заявил, что вода может затопить земли, которые в основном являются сельскохозяйственными.

Тысячи галлонов в минуту в настоящее время откачиваются из резервуара, чтобы уменьшить объем воды, в то время как другие рабочие прокладывают путь, чтобы контролировать поток воды.