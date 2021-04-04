Об этом сообщает британская телерадикомпания BBC.
Местные власти издали приказ эвакуировать жителей более 300 домов в этом районе, а автомагистраль возле водохранилища Пайни-Пойнт перекрыли.
Жителям было отправлено текстовое сообщение с требованием немедленно покинуть дома.
Официальные лица заявили, что водохранилище площадью 77 акров (31 гектар) содержит миллионы галлонов воды, содержащей фосфор и азот, из старого фосфатного завода.
Пруд, в котором была обнаружена утечка, находится в куче фосфогипса, радиоактивных отходов производства удобрений.
Вода содержит небольшое количество естественного радия и урана, а трубы также могут выделять газ радон.
Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, заделав отверстие камнями и другими материалами, не увенчались успехом.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в субботу.
Глава округа Ламанти Скотт Хоупс заявил, что вода может затопить земли, которые в основном являются сельскохозяйственными.
Тысячи галлонов в минуту в настоящее время откачиваются из резервуара, чтобы уменьшить объем воды, в то время как другие рабочие прокладывают путь, чтобы контролировать поток воды.
- В американском городе Олдсмар (штат Флорида) компьютерный хакер получил доступ к системе очистки воды и попытался существенно повысить уровень гидроксида натрия в ней, что поставило тысячи людей под угрозу отравления.