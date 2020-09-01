Заместитель главы украинской делегации в ТКГ в Минске обратился в парламент по поводу постановления о проведении выборов и возможности их проведения на оккупированной территории Донбасса.

Об этом в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как известно, 15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины – только на подконтрольной украинскому власти территории.

19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления. Он просил парламент рассмотреть вопрос о соответствии постановления закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям. Позднее Кравчук объяснил, что изменения текста постановления — требование российской стороны. Москва настаивает на проведении выборов на оккупированных территориях в октябре, поскольку другое якобы является отступлением от Минских соглашений и “формулы Штайнмайера”.

По словам Разумкова, аналогичное письмо, но другого содержания, поступил и от заместителя Кравчука — Витольда Фокина.

“По состоянию на сегодня также есть еще заявление Витольда Фокина. Оно в определенной степени расширяет ту позицию, которая была указана. Она другая, на мой взгляд — кардинально другая. Но, все же, там и там оно сделано представителем Украины в Трехсторонней контактной группе”, — отметил Разумков.

Спикер парламента подчеркнул, что постановление о выборах Верховная Рада должна принимать за 90 дней до их проведения. Если вносить изменения в постановление сейчас, будут нарушены сроки и это может привести к срыву выборов по всей стране.

“По состоянию на сегодня внести изменения в это постановление — вмешаться в процесс, который уже начался. И это будет нарушением законодательства. Внесение любых изменений может трактоваться как то, что выборы поставят под сомнение или сорвут на остальной территории государства”, — объяснил он .

Разумков также отметил, что парламент, вероятно, не сможет пойти на такой шаг.

Кроме того, по его словам, изменения в постановления не могут быть инициированы членами делегации в ТКГ. Ни президент, ни Кабинет Министров, ни парламент таких изменений не инициировал, поэтому есть вероятность, что этот вопрос вообще не будут.