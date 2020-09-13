Первый заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин отказался прийти на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета, депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

“В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения – не оговорена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важна”, – написал Качура.

Напомним, 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.