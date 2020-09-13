Об этом сообщил заместитель председателя комитета, депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура в своем Telegram-канале.
По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.
“В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения – не оговорена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важна”, – написал Качура.
Напомним, 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.
- Ранее замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
- Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что его нужно отозвать из ТКГ. К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина являются провокационными и спекулятивными.В Офисе президента выразили позицию, идентичную позиции Кравчука. Там заявили, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.