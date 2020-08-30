Замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.

Об этом Фокин рассказал в интервью изданию “Страна.ua”.

В частности, он отметил, что хотел бы поехать на подконтрольную боевикам часть Донбасса и добавил, что эту идею поддерживает глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук.

“Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации”, – сказал Фокин.

Также он заявил, что для мира на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию и предоставить всему Донбассу особый статус.

“Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”, – заявил он.

Он также отметил, что преступления были совершены “и с той, и с другой стороны”.

“И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, а виновные пусть понесут наказание”, – сказал Фокин.

На вопрос, готов ли он во время поездки на неподконтрольную часть Донбасса проводить переговоры с руководителями непризнанных “республик”, Фокин ответил, что может это сделать, если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.