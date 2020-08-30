Об этом Фокин рассказал в интервью изданию “Страна.ua”.
В частности, он отметил, что хотел бы поехать на подконтрольную боевикам часть Донбасса и добавил, что эту идею поддерживает глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук.
“Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации”, – сказал Фокин.
Также он заявил, что для мира на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию и предоставить всему Донбассу особый статус.
“Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”, – заявил он.
Он также отметил, что преступления были совершены “и с той, и с другой стороны”.
“И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, а виновные пусть понесут наказание”, – сказал Фокин.
На вопрос, готов ли он во время поездки на неподконтрольную часть Донбасса проводить переговоры с руководителями непризнанных “республик”, Фокин ответил, что может это сделать, если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
- Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.