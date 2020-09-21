Заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин выступил за создание временного правительства для проведения выборов на оккупированных территориях.

Об этом он рассказал в интервью “Украинскому радио”.

Фокин отметил, что он не понимает, почему не проводятся местные выборы в подконтрольных украинской власти районах Донбасса. Он добавил, что никто не может ему это объяснить, а он в свою очередь не может это объяснить “контрагентам по переговорам”.

Также Фокин отметил, что предложил, чтобы безопасность при проведении выборов на оккупированных территориях обеспечили силы ООН.

“Я полностью согласен с тем, что прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. Здесь нет вопросов. Но каким средством обеспечить безопасность — это должны руководители страны думать. Как один из способов, я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное правительство на этих территориях, которые сейчас неподконтрольные Украины”, — сказал Фокин.

По словам Фокина, мандат Совет Безопасности ООН позволяет создавать международное временное правительство с необходимым сроком — может быть год, может быть два, а безопасность обеспечить могут международные миротворцы — военный контингент ООН.

Заместитель главы делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что Россия поддерживает это предложение, но выступает за размещение военного контингент ООН на линии разграничения.

“Я себе представляю это так, как вчера это произошло. Это по сути предложение не новое, о нем уже говорили. Россия согласилась на это средство движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешний линии разграничения. Конечно, с этим согласиться нельзя. Надо такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы”, — заявил он.