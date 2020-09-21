Об этом он заявил в интервью “Українському радіо”.
Во время интервью ведущая спросила, какова позиция Фокина по поводу языкового вопроса на Донбассе.
Прямого ответа заместитель главы делегации Украины в ТКГ не дал, зато озвучил свою позицию по поводу того, как сейчас решается языковой вопрос в Украине.
По его мнению, языковая политика в стране “не совпадает с мнением подавляющего числа людей”.
“Не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением подавляющего большинства людей. По официальной статистике треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе”, — уверен он.
На замечание о том, что в Украине уже действует закон об украинском языке как единственном государственном, Фокин отметил, что его принимали люди, а людям “свойственно ошибаться”.
“Языковой закон, я считаю, противоречит Конституции”, — добавил он.
Кроме того, Фокин заявил, что именно языковой вопрос стал поводом для начала конфликта в Донбассе.
“Но с чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного”, — сказал он .
Также Фокин уверен, что не каждый человек может выучить язык легко.
К тому же, по его мнению, “любви по принуждению”, в том числе и к языку, не может существовать.
О каком “языковом законе” идет речь?
В апреле 2019 Верховная Рада приняла законопроект №5670-д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. 15 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал закон и 16 мая он был официально опубликован в парламентском издании “Голос Украины”.
Законом предусмотрено закрепление за украинским языком статуса единственного государственного. Закон не распространяется на язык религиозных обрядов и бытовое общение.
Согласно закону украинский язык является обязательным для: Президента, Премьер-министра, главы парламента, членов правительства, министров, народных депутатов, депутатов местных уровней, судей, адвокатов, преподавателей вузов и школ, медработников и др.
Кроме того, украинский язык является обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В то же время в начальной школе и детских садах допускается параллельное обучение на языках нацменьшинств (для этого необходимо создать отдельные классы или группы). Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском. При этом допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков Европейского союза.
Также украинский становится обязательным для СМИ.
За нарушение закона предусмотрены штрафы, однако нормы, касающиеся этого, вступят в силу с 16 июля 2022 в соответствии с решением парламента.
- Напомним, в декабре Венецианская комиссия опубликовала свое мнение по закону “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон, поскольку “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”, а в документе, по мнению экспертов, этого сделать не удалось.
- В июле было начато рассмотрение представления 51 народного депутата относительно конституционности закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” в Конституционном суде.
- В мае председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо менять, однако единой позиции во фракции “Слуги народа” в этом отношении – нет.
- 1 июня у стен Верховной Рады активисты собрались на митинг из-за таких заявлений спикера ВР.