Заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что конфликт на Сході України начался из-за языкового вопроса, а "языковой закон" — противоречит Конституции.

Об этом он заявил в интервью “Українському радіо”.

Во время интервью ведущая спросила, какова позиция Фокина по поводу языкового вопроса на Донбассе.

Прямого ответа заместитель главы делегации Украины в ТКГ не дал, зато озвучил свою позицию по поводу того, как сейчас решается языковой вопрос в Украине.

По его мнению, языковая политика в стране “не совпадает с мнением подавляющего числа людей”.

“Не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением подавляющего большинства людей. По официальной статистике треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе”, — уверен он.

На замечание о том, что в Украине уже действует закон об украинском языке как единственном государственном, Фокин отметил, что его принимали люди, а людям “свойственно ошибаться”.

“Языковой закон, я считаю, противоречит Конституции”, — добавил он.

Кроме того, Фокин заявил, что именно языковой вопрос стал поводом для начала конфликта в Донбассе.

“Но с чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного”, — сказал он .

Также Фокин уверен, что не каждый человек может выучить язык легко.

К тому же, по его мнению, “любви по принуждению”, в том числе и к языку, не может существовать.

О каком “языковом законе” идет речь?