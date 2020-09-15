Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не помнит, когда познакомился с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Об этом он заявил в комментарии изданию “Гордон”.

Как сообщалось ранее, певица и модель Маша Фокина в интервью “1+1” заявила, что ее дед, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, стал первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В свою очередь Фокин заверил, что не помнит, как познакомился с Ермаком. Он говорит, что внучка часто приезжает к нему с друзьями.

“Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше”, — сказал он.

По словам Фокина, знакомство состоялось задолго до того, как его пригласили присоединиться к ТКГ.

“Однажды с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до тех пор, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента”, — отметил Фокин.

Относительно заявления Марии, Фокин отметил: она совершеннолетный самостоятельный человек, который имеет свое мнение и право его высказывать “когда угодно и где угодно”.

Когда Фокин появился в ТКГ?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.

18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.

Кравчук неоднократно рассказывал, что его и Фокина пригласили в Офис президента, чтобы предложить войти в ТКГ, в один день.

Скандальные заявления Фокина

Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому и т.п., которые он озвучивал до назначения в ТКГ.

Став первым заместителем главы украинской делегации Фокин дал еще ряд скандальных интервью. В них он, среди прочего, фактически оправдывал оккупацию Крыма Россией.

“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, — сказал Фокин.

Также Фокин заявлял, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал отозвать Фокина с ТКГ.

К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя Фокина являются провокационными и спекулятивными.

А Офис президента, глава делегации Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открестились от этих заявлений, подчеркивая, что они — личное мнение экс-премьера.

Внучка Фокина Маша уверяла: ему безразлична критика его резонансных заявлений о путях прекращения войны в Донбассе.