Первому заместителю председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе Витольду Фокину безразлична критика его резонансных заявлений о путях прекращения войны на Донбассе.

Об этом его внучка Маша Фокина сказала в интервью программе “Светская жизнь” на телеканале “1 + 1”.

Ранее замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.

Украинцы и политики раскритиковали его за такие заявления и требуют немедленного увольнения Фокина с Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

“Вы знаете, мне кажется, дедушке … как сказать помягче … без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что говорит. Он четко разумно подходит ко всем вопросам. Вот и все”, – сказала она.

По ее словам, Витольд Фокин пользуется интернетом, но не читает критику.

“У дедушки есть Viber, Telegram, даже компьютер у него есть. Нет, он не читает все это, потому что он знает, что он делает”, – отметила внучка Фокина.