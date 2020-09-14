Об этом его внучка Маша Фокина сказала в интервью программе “Светская жизнь” на телеканале “1 + 1”.
Ранее замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
Украинцы и политики раскритиковали его за такие заявления и требуют немедленного увольнения Фокина с Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
“Вы знаете, мне кажется, дедушке … как сказать помягче … без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что говорит. Он четко разумно подходит ко всем вопросам. Вот и все”, – сказала она.
По ее словам, Витольд Фокин пользуется интернетом, но не читает критику.
“У дедушки есть Viber, Telegram, даже компьютер у него есть. Нет, он не читает все это, потому что он знает, что он делает”, – отметила внучка Фокина.
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- 18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.
- 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин. #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношение к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.
- Накануне бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отреагировал на слова представителя президента Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о предоставлении особого статуса всему Донбассу и заявил, что Фокина нужно отозвать из ТКГ.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя в ТКГ от Украины Витольда Фокина по поводу особого статуса для Донбасса и амнистии боевиков являются провокационными и спекулятивными.