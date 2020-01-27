Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 млн на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

“Фонд выделяет $5 млн на ответные меры 2019-nCoV в Китае и уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов”, – говорится в сообщении.

Средства выделяются, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины.

Партнерами фонда стали Национальная комиссия по здравоохранению, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, Национальный природоведческий фонд Китая и различные научно-исследовательские институты, связанные с Китайской академией наук, Университетом Сямэнь и Синофармской Китайской национальной группой Biotec.

Еще $5 млн направят в Африканский центр контроля и предотвращения заболеваний для расширения мер против распространения коронавируса среди стран-членов Африканского Союза. Эти средства выделили на техническую поддержку мониторинга эпидемиологической ситуации, лабораторные исследования коронавируса и создание необходимых условий для изоляции и лечения инфицированных.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.