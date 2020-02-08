Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом 2019-нКоВ. Деньги передадут организациям, занимающимся этим вопросом.

Об этом сообщили на сайте фонда.

В частности, деньги планируют передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

60 миллионов из указанной суммы потратят на разработку и тестирование вакцины.

20 миллионов выделят на лечение заболевших и их изоляцию.

Оставшиеся 20 миллионов отдадут на защиту населения в Африке и Южной Азии.

В эту сумму включили 10 миллионов долларов, которые фонд обещал выделить на борьбу с заболеванием в конце января.

“Мы надеемся, что эти ресурсы помогут катализировать быстрое и эффективное международное реагирование”, – заявили основатели фонда.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил о намерении выделить 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае и других странах мира.

“С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад – наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно – демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние”, – написал Помпео.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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