Об этом сообщили на сайте фонда.
В частности, деньги планируют передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
60 миллионов из указанной суммы потратят на разработку и тестирование вакцины.
20 миллионов выделят на лечение заболевших и их изоляцию.
Оставшиеся 20 миллионов отдадут на защиту населения в Африке и Южной Азии.
В эту сумму включили 10 миллионов долларов, которые фонд обещал выделить на борьбу с заболеванием в конце января.
“Мы надеемся, что эти ресурсы помогут катализировать быстрое и эффективное международное реагирование”, – заявили основатели фонда.
Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил о намерении выделить 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае и других странах мира.
“С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад – наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно – демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние”, – написал Помпео.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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