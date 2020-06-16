Американский фонд Black Lives Matter Foundation, название которого созвучно с лозунгом массовых протестов в США против расизма, на самом деле выступает за "единение" с полицией. Но это не помешало фонду собрать около 4 миллионов долларов за время протестов.

Это выяснили в расследовании BuzzFeed News.

Фонд Black Lives Matter Foundation существует с 2015 года. Он не связан с движением против полицейской жестокости, а выступает за “единение” с полицией. Тысячи американцев перечисляли в него средства на фоне акций протестов против расизма, так как его название было созвучно с лозунгом активистов: Black Lives Matter.

Те, кто жертвовали деньги через Google и Apple, думали, что передают их в международный фонд, но в Black Lives Matter Foundation за все годы существования не потратили ни цента на борьбу с расизмом.

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал как минимум 4,35 миллиона долларов к началу июня. Большую часть средств успели заморозить до того, как они достигли получателя. Компании, которые внесли пожертвования, не знали, что фонд не связан с движением Black Lives Matter, и отказались от сотрудничества с ним после запросов BuzzFeed News.

Фонд Black Lives Matter Foundation базируется в Санта-Кларите, штат Калифорния. В организации работает всего один сотрудник. Это основатель фонда 67-летний музыкальный продюсер Роберт Рей Барнс (Robert Ray Barnes).

Он сказал, что не связан с глобальным движением Black Lives Matter.

“Я никогда с ними не встречался и не общался. Цель нашей организации – это единство с полицией. Необходимо что-то сделать, чтобы сгладить углы между полицией и обществом”, — сказано в программном заявлении фонда.

Барнс уверяет, что сам придумал слоган Black Lives Matter, а глобальное движение его украло. Он рассказал, что идея зарегистрировать фонд пришла к нему в мае 2015 года после выступлений против полицейской жестокости 2014 года.

Сколько пожертвования на фоне протестов в США дошли до Барнса – он не рассказывает. К примеру, в 2017 году фонд собрал около 300 тысяч долларов. Из них было потрачено только 89 тысяч долларов, из которых 24 тысячи долларов – зарплата Барнсу.

Стоит отметить, что в Санта-Кларите нет полицейского управления. Город заключает контракт с департаментом шерифа округа Лос-Анджелес, и его представитель сказал, что он никогда не слышал о Барнсе или его организации. Городской глава Санта-Клариты также не знал, что фонд существует.

Интересно, что Microsoft, Google и Apple рекомендовали сотрудникам делать пожертвования в этот фонд и обещали увеличивать взносы работников в три раза.

Куда тратил деньги фонд все эти годы?

В налоговых декларациях зафиксирована лишь одна выплата со счета фонда – грант на 5150 долларов для детского центра в Лос-Анджелесе. Барнс заявил, что передавал деньги школам и церквям, но не смог предоставить доказательств.

Что касается новых денег на счете фонда, Барнс уверяет, что планирует потратить их на организацию фуршетов для полицейских и жителей городов, а также на распространение позитивных брошюр о полиции.

Он также хочет устроить мероприятия, где граждане могут встречаться с офицерами, чтобы попить кофе и поесть пончиков.

На данный момент через GoFundMe заморожены 350 тысяч долларов, которые могли поступить на счет фонда Black Lives Matter Foundation. Еще 14 тысяч долларов заморозили через сайт Bonfire.

Барнс также сказал, что симпатизирует сторонникам Black Lives Matter, которые невольно отправили деньги его организации, думая, что они жертвуют глобальному движению. Но он говорит, что это редкое явление, утверждая, что люди действительно хотят поддержать его организацию и ее программы.