Фонд государственного имущества заявил о проведении приватизационного аукциона по ГП "Немировский спиртовой завод" и объявил масштабную приватизацию госпредприятий спиртовой отрасли.

Об этом в Facebook написал председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

“Да, это долгожданная замечательная новость. Сегодня Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП Немировский спиртовой завод. И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность!”, – написал Сенниченко.

Он также сообщил, что первый аукцион состоится через месяц, 15 октября.

“Стартовая цена на спиртзаводы справедливо определена по итогам инвентаризации. Прибыль, которую работающий спиртзавод принесет своему владельцу, точно стоит того, чтобы за него побороться на прозрачном аукционе. Я почему-то не сомневаюсь, что цена за активы взлетит в разы”, – добавил он.

Напомним, в октябре 2019 президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли. В декабре парламент принял законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта. Согласно принятому закону, с 1 июля частный бизнес имеет возможность получить лицензию на производство спирта.

В феврале Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планировало до конца года передать на приватизацию 41 предприятие ГП “Укрспирт”.