Фонд державного майна подав судовий позов для визнання державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - так звану трубу народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

“Фонд державного майна України, з метою захисту інтересів держави на підставі матеріалів, отриманих НАБУ в ході розслідування кримінального провадження за фактом завідомо недостовірного висновку експерта, звернувся з позовною заявою в якій просить суд визнати за державою право власності на нерухоме майно: частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, – йдеться в повідомленні.

Також у позовній заяві Фонд держмайна просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ “Прикарпатзахідтранс” та Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на вищевказане нерухоме майно.

Про яку “трубу” йдеться?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нововідкриті обставини справи. У 2017 році той самий суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” було продано росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також зазначено швейцарську “Інтернешнл трейдинг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.

24 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу нафтопродуктопроводу та передав його в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Зазначимо, що Венедіктова не вказала прізвища підозрюваних, але вказала склад злочинів. Нардепів підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За її словами, місцеперебування підозрюваного М. не вдалося встановити. Тому цим займається Служба безпеки України.

Водночас прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив #Буквам, що співробітники відомства проводять обшуки в домі кума Путіна Віктора Медведчука.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

В СБУ розповіли, що підприємство “Нові проєкти” з орбіти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем “Глибока” з ресурсами на 38 млрд грн.

Крім того, Баканов заявив, щоМедведчук в серпні 2020 року передав інформацію про місцезнаходження прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.

Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому Віктор Медведчук ще не отримав підозру у фінансуванні тероризму, через яке проти нього запровадили санкції. За словами Венедіктової, у цих епізодах обвинувачення “повністю впевнене”.

Однак однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість. Цікаво, що Кузьмін не обмовився й словом про місцеперебування іншого свого однопартійця – Тараса Козака, підозру якому оголосили разом з Медведчуком.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.