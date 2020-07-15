Стоимость киевской гостиницы "Днипро", которую сегодня выставили на аукцион, по состоянию на 12:30 и по сравнению со стартовой выросла в 9 раз.

Об этом на заседании Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Сегодня происходит знаковое событие в контексте важной для нашего правительства темы приватизации – это одна из реформ управления государственным имуществом. Сегодня Фонд госимущества выставил столичный отель “Днипро” на приватизационные торги. На аукционе по состоянию на 12:30 зарегистрировались 29 участников, аукцион продолжается”, – сказал он.

Шмыгаль отметил, что начальная цена лота составляла 81 млн грн и добавил, что Фонд госимущества рассчитывал, что повышение стартовой цены произойдет в 5-6 раз.

“Сейчас цена возрастает до более чем 700 млн грн. Надеюсь, она будет еще больше. Фактически, в 9 раз рост, и это только начало”, – резюмировал он.

СПРАВКА. “Днипро” — четырехзвездочный отель, построенный в 1964 году в начале Крещатика недалеко от государственных учреждений, стадиона “Динамо”, Национальной филармонии и Крещатого парка. Отель имеет 186 номеров на 288 мест. Интерьер и дизайн ресторана в гостинице выполнен архитектором Ирмой Каракис.