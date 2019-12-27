Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил седьмой по счету аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец" и прав требования по кредитам в "Имэксбанке".

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования.

Первоначальную стоимость стадиона определили на уровне 733,25 млн грн ($31,52 млн).

Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы – 80289 м2. Стадион “Черноморец” – крупнейший на юге Украины. Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя:

– спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

– бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2;

– фитнес-центр общей площадью 4 300,00 м2;

– отель общей площадью 9 817,00 м2;

– подземный паркинг для транспортных средств;

– другие здания и помещения согласно его техническому паспорту.

Последняя полная реконструкция стадиона прошла в 2011 году.

Стадион “Черноморец” позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек.

Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 15 января в 16:00.

Отметим, что Фонд гарантирования делал уже шесть попыток продать стадион, но все они оказались неудачными – на стадион, находящийся в центре Одессы, не нашлось покупателей.