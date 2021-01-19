Фонд Навального опубликовал расследование о «дворце Путина»: видео

Расследование опубликован на сайте Навального.
“Существует одно место, попав куда, можно понять о Владимире Путине все. Это место в России больше всех охраняется, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Какой оберегают сотни, даже тысячи людей – от неизвестных охранников, садовников и строителей самых богатых и знаменитых людей в России. Один секрет. Одно здание. И мы в нем побываем. В гостях у Путина. Своими глазами убедимся, что этот человек в своей тяге к богатству абсолютно сошел с ума. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как прямо сейчас и последние 15 лет дается самая крупная взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец”, – говорится в предисловии к расследованию.
Так называемый “Дворец Путина”, он же Резиденция на мысе Идокопас, был построен в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.
О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он оценил стоимость проекта в миллиард долларов.
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.
На территории “дворца Путина” есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2500 квадратных метров и подземный тоннель с выходом к морю. А рядом расположены виноградники, шато и устричная ферма.
“Самый секретный объект в России. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный пограничный пункт”, – отметили в ФБК.
Большая территория вокруг дворца (семь тысяч гектаров), по данным Фонда, принадлежит ФСБ.
“Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владения размером с 39 княжеств Монако. Построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху”, – говорится в расследовании.
Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени. В ходе ремонта строятся новые объекты.
Самолет с Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля.
Навальному сообщили, что если политик откажется пройти с правоохранителями, против него применят силу.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
- Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
- 14 декабря стало известно, что покушение на Алексея Навального сделала в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.