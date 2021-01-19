Фонд Навального опубликовал расследование о «дворце Путина»: видео

Возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.

Расследование опубликован на сайте Навального.

“Существует одно место, попав куда, можно понять о Владимире Путине все. Это место в России больше всех охраняется, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Какой оберегают сотни, даже тысячи людей – от неизвестных охранников, садовников и строителей самых богатых и знаменитых людей в России. Один секрет. Одно здание. И мы в нем побываем. В гостях у Путина. Своими глазами убедимся, что этот человек в своей тяге к богатству абсолютно сошел с ума. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как прямо сейчас и последние 15 лет дается самая крупная взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец”, – говорится в предисловии к расследованию.

Так называемый “Дворец Путина”, он же Резиденция на мысе Идокопас, был построен в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.

О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он оценил стоимость проекта в миллиард долларов.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

На территории “дворца Путина” есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2500 квадратных метров и подземный тоннель с выходом к морю. А рядом расположены виноградники, шато и устричная ферма.

“Самый секретный объект в России. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный пограничный пункт”, – отметили в ФБК.

Большая территория вокруг дворца (семь тысяч гектаров), по данным Фонда, принадлежит ФСБ.

“Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владения размером с 39 княжеств Монако. Построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху”, – говорится в расследовании.

Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени. В ходе ремонта строятся новые объекты.

Самолет с Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля.

Навальному сообщили, что если политик откажется пройти с правоохранителями, против него применят силу.