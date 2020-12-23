В среду, 23 декабря, фонд Порошенко совместно с ОО "Дело общин" закупил 50 кислородных концентраторов. В ближайшее время их передадут украинским больницам.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

“Как я и обещал – только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного сейчас медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах”, – подчеркнул Порошенко.

Один кислородный концентратор может одновременно работать с двумя пациентами. Поэтому 50 концентраторов способны обеспечить кислородом 100 пациентов.

Кислородные концентраторы поедут на фронт, в восточные регионы, в медицинские госпитали и больницы.

В то же время лидер ЕС отметил, что фракция будет продолжать отстаивать права врачей на надбавку к зарплате в размере 300% за лечение больных коронавирусом.

По словам Петра Порошенко, до конца года ожидается закупка еще 20 кислородных концентраторов американского производства. Так, общее количество закупленных концентраторов до конца 2020 года превысит сотню.

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с начала пандемии передали врачам более 157 тысяч штук защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.