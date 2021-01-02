Covid-19 Украина

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Фонд Порошенко и волонтеры закупили еще 20 кислородных концентраторов из США

В субботу, 2 января, в Украину прибыли 20 кислородных концентраторов из США, которые приобрели волонтеры и Фонд Порошенко.

Суббота, 2 января 2021, 15:26

Об этом сообщил пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко, информирует пресс-служба “ЕС”.

Вскоре концентраторы передадут украинским больницам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии помощь больницам и людям с уязвимых групп было потрачено более 150 млн гривен.

“Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентраторов. Представители фонда поехали их растамаживать”, – отметил Порошенко.

Всего Фонд Порошенко закупил более сотни концентраторов кислорода. К ним можно одновременно подключить два пациента.

“И это очень важно. Представьте себе, что 200 человек одновременно будут иметь доступ к кислороду в больницах”, – добавил Порошенко.

Политик добавил, что Фонд и активисты ОО “Дело общин” в течение года подключались на тех участках, где больше всего была нужна помощь.

“Когда врачей оставили без средств защиты – мы тогда завозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить, дать медицинским работникам соответствующую защиту. Это были и очки, и пульсоксиметры. Это были и отремонтированеые десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, и цифровые рентгеновские аппараты для быстрой диагностики”, – отметил Порошенко.

Сейчас кислородное оборудование от благотворителей получили больницы и военные госпитали в Донецкой области, Буковине, Прикарпатье, Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Львовской, Киевской и других областях Украины.

Однако волонтеры и Фонд не могут помочь в закупке вакцины от коронавируса. Производители в настоящее время работают только с официальными представителями власти.

  • В среду, 23 декабря, фонд Порошенко совместно с ОО “Дело общин” закупил 50 кислородных концентраторов. В ближайшее время их передадут украинским больницам.
Теги: концентратори, Коронавирус, Порошенко

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