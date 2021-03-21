Благотворительный Фонд Порошенко с первых дней пандемии помогает украинским медикам и пациентам, и за все время пандемии потратил 120 млн гривен.

Об этом в эфире телеканала “Прямой” сказала Марина Порошенко.

“Мы можем закупить вакцину на внутреннем рынке, для этого власть должна ее привезти и предложить, чтобы мы могли ее получить. Мы нашли 422 млн грн дополнительных средств, которые направили на закупку лекарств для лечения COVID-19. Также с первых дней этого года мы пересмотрели бюджет Киева и выделили 140 млн на закупку вакцины”, – подчеркнула Марина Порошенко.

По ее словам, местные органы власти не могут самостоятельно покупать вакцину на мировом фармацевтическом рынке, так как сейчас это делают только национальные правительства.

Марина Порошенко убеждена, что следует разрешить местным властям закупать вакцину непосредственно от производителя, “чтобы мы обеспечили украинский вакциной”.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров – закупка кислородного оборудования для больных коронавирус. В целом Фонд потратил на благотворительную помощь во время пандемии 120 млн гривен.