70 тысяч защитных костюмов для медиков приобретены и уже передаются в больницы по всей Украине.

Об этом заявил лидер партии “Европейская солидарность”, пятый президент Украины Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам.

“Медицинское направление всегда было среди приоритетов, это и программа по клинике Охматдет, и строительство больницы в Кременчуге, и оснащение Института рака, которое сделала, в том числе, и команда Рошен во главе с руководителем Вячеславом Москалевським. И я хочу поблагодарить за ту огромную работу, которая была сделана, но сегодня мы должны работать как де-факто скорая помощь”, – заявил Порошенко.

Он отметил, что подготовка власти к эпидемии была провалена.

“Можно просто продемонстрировать, каким образом это делала наша команда – и Рошена, и Фонда. Были закуплены, законтрактованны защитные костюмы. Сначала это было 10 тыс., уже через два дня – 20, потом приняли решение увеличить до 30. Защитные костюмы для врачей. На сегодня законтрактованная цифра 70 тысяч костюмов”, – добавил Порошенко.

По его словам, количество инфекционистов, вирусологов, эпидемиологов составляет примерно 3 тысячи человек.

“В среднем с медицинским персоналом это не больше 50-ти. И для них мы берем 70 тысяч костюмов, для того, чтобы закрыть хотя бы первые 2-3 недели работы, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Антивирусные очки, которые не запотевают, также завозятся из Китайской Республики. Там невероятная очередь, там все раскуплено лидирующими странами мира-немцами, французами, итальянцами. И очень хорошо, что нам удалось законтрактовать. Законтрактовано 800 тыс. масок, законтрактованные рентгеновские аппараты, потому что мы пытались купить все, что было на рынке, мы выкупили аппараты ИВЛ. Аппарат вентиляции легких спасает жизнь того, кто находится в критической ситуации, а рентгеновские – это диагностика, можно очень быстро при отсутствии тестов поставить диагноз и делать это. Я не буду входить в детали. Сейчас мы ищем лекарственные субстанции, для того, чтобы было чем лечить”, – отметил Порошенко.

Он сообщил, что эта помощь распределяется исключительно через систему больницы с привлечением органов местного самоуправления.

Пятый президент Украины подчеркнул, что его партия выкупила и распределила все, начиная от пульсоксиметров и заканчивая мониторами.

“Вы не представляете себе, насколько сейчас трудно организовать транспортировку из Китая всех этих грузов самолетами, потому что ограниченное воздушное пространство. Хочу поблагодарить наших азербайджанских партнеров, которые вывезли первую партию, которая должна приходить послезавтра. Хочу поблагодарить, кстати, и тем представителям власти, Правительства и Офиса Президента, которые на правительственный самолет взяли наши грузы, и там где есть за что. Это было чрезвычайно трудно, но нам помогли доставить защитные костюмы, маски, они также должны быть растаможены. Мы делаем максимум важного для того, чтобы был “зеленый коридор” через таможню”, – резюмировал Порошенко.