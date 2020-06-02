Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Мы будем тестировать всех наших сотрудников. Это очень важно, поскольку рядом с ребенком, конечно же, персонал должен быть здоровым. Будем тестировать не только врачей. Это будут и медицинские сестры, санитарки, другой персонал, который является касательным к детям. Также мы будем использовать тесты для родителей, у которых есть показания. Они часто хотят находиться рядом с детьми, и нам важно знать, что родители здоровы. Это предупредит занесение короновирусной болезни в больницу. До этого у нас ни одного случая среди наших пациентов не было. Мы имеем такой инфекционный контроль в больнице достаточно строгий, и, к счастью, ни одного случая в наших детей не было. Мы искренне благодарны вам”, – сказала заместитель главного врача Марина Шкурко.

Экс-президент Петр Порошенко отметил, что решение закупить тесты фонд принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украицев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, осталось только на уровне обещаний.

“Еще 20 марта на всю страну было отмечено, что в Украине в течение следующих 48 часов прибывает 10 млн тестов, и все будут завалены этими тестами, и все будет сделано. Как обычно это были пустые обещания, а те, что были несколько сотен завезены, оказались некачественными, от них отказались во всем мире и их нельзя было использовать”, – напомнил Петр Порошенко.

Фото: “Европейская солидарность”

“В первую очередь надо тестировать врачей, и особенно детских врачей. Ибо те, кто подходят к больным детям, особенно тех, кто болеет онкозаболеваниями, болезнями крови, доноров пациентов – безусловно в первую очередь и без каких-либо ограничений должны пользоваться высококачественными и быстрыми тестами. Я счастлив, что в Охматдете есть соответствующая лаборатория и будет достаточное количество тестов, которые могут использоваться”, – отметил Петр Порошенко.

Дополнительно к тестам были переданы и защитные костюмы и пульсоксиметры.