Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на пресс-релиз Фонда.

Так, фонд откликнулся на обращение директора КП “Киевская городская клиническая больница скорой помощи” Александра Ткаченко. Первые два аппарата поступят в больницу сегодня.

“Заболевания людей коронавирусом часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Медики прогнозируют, что вероятность поступления больных с COVID-19 в ближайшие дни крайне высока. В связи с этим лечебное учреждение обратилось в Фонд Порошенко с просьбой о целевой благотворительной помощи, чтобы подготовить интенсивную терапию для больных”, – говорится в сообщении.

Фонд Порошенко сообщил, что также закупил реанимационные комплекты, которые в ближайшее время отправят в областные центры.