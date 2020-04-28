Об этом сообщается на странице Facebook фонда Порошенко.
“В Киеве приземлился самолет, который доставил из Сеула еще 42,5 тысячи медицинских костюмов производства Южной Кореи. В ближайшее время они будут помогать медикам без страха спасать жизни украинцев и бороться с пандемией”, – сказано в сообщении.
Кроме того, что Фонд Порошенко и корпорация ROSHEN закупили и доставили 30 тысяч защитных костюмов в Китае, которые уже переданы в больницы Украины.
- В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Стартовая точка первого этапа смягчения карантина может наступить 11 мая.