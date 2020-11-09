В понедельник фондовые индексы США резко выросли на фоне новостей о победе Джо Байдена на выборах президента США и успехи компании Pfizer в разработке вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В понедельник, 9 ноября, биржевой индекс ценных бумаг (акций) 30 крупнейших американских компаний – промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1610 пунктов. Это приблизило его к рекорду за год и установлению исторического рекорда прироста за день.

Широкий индекс S&P 500, который объединяет 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию, подскочил на 3,3%. Он также находится на пути к рекордному уровню, а сегодняшний его показатель является лучшим ​​с апреля.

Индекс Nasdaq Composite, включающий более 3 тысяч компаний из листинга биржи NASDAQ, также открылся с повышением, подскочив на 1,3%. Nasdaq все еще ниже своего сентябрьского рекорда, но он не за горами.

Таким образом фондовые биржи отреагировали на заявление компании Pfizer о высокой эффективности ее вакцины, которая сейчас проходит третий, последний этап клинических испытаний. Как ожидается, компания будет подавать запрос на разрешение использования своей вакцины в экстренных условиях.

Еще до новостей о вакцине Pfizer фьючерсы на акции указывали на больший уровень открытости, отмечает CNN. Еще на прошлой неделе рынок собрался, так как предполагал, что Джо Байден одержит победу в президентской гонке. И теперь первая реакция на официальные прогнозы относительно победы Байдена оказалась положительной.